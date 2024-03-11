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Стало известно, могут ли работника уволить за частые больничные

Юрист Рыбакова: россиян не могут уволить за частые больничные

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сотрудника не могут уволить за частые больничные, потому что в законодательстве не предусмотрено такое основание для расторжения трудового договора. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

Однако, по ее словам, работодатели могут оказывать давление на таких работников и вынуждать их уволиться по собственному желанию.

«Часто болеющий работник, на практике, становится для начальства неугодным. Потому что дела нужно делать, а они стоят. Тогда руководство может задействовать распространенные средства для принуждения к увольнению. Например, начнет следить за каждым шагом сотрудника, будет постоянно придираться. Давать задания со слишком коротким сроком исполнения, которые нереально сделать за это время», — отметила Рыбакова.

В этом случае сотруднику стоит собрать соответствующие доказательства, например, сделать скриншоты из переписки с начальством или сделать аудиозапись разговора, а также найти свидетелей. После этого он может написать жалобу в Государственную трудовую инспекцию и прокуратуру, которые могут принять профилактические меры реагирования.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что около трети — 31% — россиян брали больничный в прошлом году. Среди них большинство (60%) респондентов открывали его всего один раз, треть (34%) делали перерыв в работе 2-3 раза, а 6% опрошенных уходили на больничный четыре раза и более в течение года.

Ранее в Московской федерации профсоюзов объяснили, как получить больничные после увольнения.

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