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В Подмосковье огонь охватил склад со стройматериалами

МЧС: в поселке Родники сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе

В Московской области в поселке Родники на складе случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, огонь охавтил склад со стройматериалами. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 700 квадратных метров. В МЧС добавили, что в инциденте никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

В тот же день в Белоярском районе ХМАО пожар на газопроводе потушили сразу после взрыва. До этого очевидцы сообщили о крупном пожаре на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Они сообщали, что зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

Ранее сообщалось, что магаданский дом перенес пять пожаров за год.

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