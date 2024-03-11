Врач рассказала о пользе растительного молока для здоровья

Основным преимуществом молока из растительных компонентов в сравнении с коровьим является то, что в его составе нет лактозы. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

«Я его тоже иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает совершенно молоко. Плюс ко всему, если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена. Это может быть овсяное, миндальное, кокосовое молоко», — отметила врач.

При этом Сюракшина уточнила, что и растительное молоко может навредить здоровью человека. Так, например, его стоит с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся сахароза и глюкоза.

Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев до этого говорил, что растительное мясо безопасно для аллергиков, гипериммунные реакции после его употребления не фиксировались даже у людей с непереносимостью сои. По его словам, растительная продукция почти ничем не отличается от настоящего мяса, поэтому отличить их по вкусу в популярных блюдах практически невозможно.

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