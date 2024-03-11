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Кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей во время прогулок весной

Кинолог Карапетьянц: капли и аэрозоли помогут защитить собаку от клещей

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Freepik.com

Собак важно обрабатывать специальными составами, каплями, аэрозолями, чтобы защитить их от клещей во время прогулок весной. Об этом Pravda.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

При этом эксперт уточнил, что эти средства могут только отпугивать клещей, но не ликвидировать заболевание в случае укуса животного. По его словам, для собак представляет опасность пироплазмозный клещ, который переносит инфекцию пироплазмоз. Данное заболевание может поражать внутренние органы собаки, включая почки и печень. При заражении им важно вовремя начать лечение, подчеркнул кинолог.

«Клещей этих много, и, к сожалению, они распространяются не только в лесах или в Подмосковье, или других городах, они в Москве летают, и на Арбате, и везде, и собаки заболевают», — добавил Карапетьянц.

Главврач ветеринарной клиники «Идеал» Екатерина Дергунова до этого говорила, что эффективным средством от укуса клещей являются таблетки, которые начинают действовать через четыре часа. Их действие может продлиться от четырех до 12 недель в зависимости от производителя, но такой метод подходит не всем животным, предупредила ветеринар.

Ранее ветеринар рассказала, как подготовить питомца к поездке на природу.

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