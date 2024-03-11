Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Находившийся в розыске за наркотики россиянин на Porsche открыл стрельбу по полицейским

Shot: находившийся в розыске россиянин на Porsche обстрелял полицейских

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Челябинской области находившийся в розыске россиянин на автомобиле Porsche обстрелял полицейских, пытаясь скрыться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 марта в городе Кыштым. Сотрудники ДПС остановили мужчину на Porsche Cayenne S для проверки документов, однако заподозрили, что его права поддельные, и попросили водителя выйти из машины.

Мужчина отказался выполнять требования правоохранителей и резко двинулся с места, сбив одного из сотрудников ДПС. Злоумышленник протащил его на капоте около десяти метров.

После этого началась погоня. Позже мужчина бросил автомобиль в лесу и попытался убежать, отстреливаясь от правоохранителей, которые вынуждены были открыть ответный огонь. В результате злоумышленника поймали, один из полицейских получил пулевое ранение руки.

Мужчина оказался 33-летним уроженцем Нового Уренгоя. У россиянина изъяли сигнальный пистолет, модернизированный под стрельбу травматическими патронами.

Выяснилось, что его разыскивали за преступление, предусмотренное уголовной статьей о производстве, сбыте или пересылке наркотиков. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

Ранее в Ленобласти поездка пары закончилась стрельбой и тараном патрульной машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами