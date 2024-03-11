Находившийся в розыске за наркотики россиянин на Porsche открыл стрельбу по полицейским

В Челябинской области находившийся в розыске россиянин на автомобиле Porsche обстрелял полицейских, пытаясь скрыться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 марта в городе Кыштым. Сотрудники ДПС остановили мужчину на Porsche Cayenne S для проверки документов, однако заподозрили, что его права поддельные, и попросили водителя выйти из машины.

Мужчина отказался выполнять требования правоохранителей и резко двинулся с места, сбив одного из сотрудников ДПС. Злоумышленник протащил его на капоте около десяти метров.

После этого началась погоня. Позже мужчина бросил автомобиль в лесу и попытался убежать, отстреливаясь от правоохранителей, которые вынуждены были открыть ответный огонь. В результате злоумышленника поймали, один из полицейских получил пулевое ранение руки.

Мужчина оказался 33-летним уроженцем Нового Уренгоя. У россиянина изъяли сигнальный пистолет, модернизированный под стрельбу травматическими патронами.

Выяснилось, что его разыскивали за преступление, предусмотренное уголовной статьей о производстве, сбыте или пересылке наркотиков. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

Ранее в Ленобласти поездка пары закончилась стрельбой и тараном патрульной машины.