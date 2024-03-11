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Жителей Курил предупредили о сильной метели и ураганном ветре

Синоптики прогнозируют метель и сильный ветер на северных Курилах

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Синоптики прогнозируют ураганный ветер и сильную метель на территории северной группы Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ожидаются сильные осадки, метель, ветер до 20 м/с, местами с порывами до 35 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 12 часов в Северо-Курильском районе, единственной населенной территории северной группы Курильских островов, может выпасть до 20 мм осадков и более, видимость на дорогах может составить менее 500 м. Администрации района и всем экстренным службам были направлены предупреждения о погоде.

До этого министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина анонсировало временное прекращение работы ряда автобусных маршрутов в регионе из-за непогоды.

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за плохой погоды.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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