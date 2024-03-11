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Диетолог объяснила, как сделать блины на Масленицу полезными

Диетолог Стародубова: в блины на Масленицу можно добавлять овощи и фрукты

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Пресс-служба ресторана «Матрешка»

На Масленицу, которая в 2024 году отмечается с 11 по 17 марта, лучше делать блины, в которых будет меньше жиров и сахара, чтобы сделать их полезнее для организма. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Так, она советует использовать для теста молоко или кисломолочные продукты пониженной жирности, а также добавлять в него меньше яичных желтков и масла. Часть муки высшего сорта рекомендуется заменить на муку из цельного зерна, чтобы получить из блинов клетчатку, витамины и минеральные вещества. Для этой же цели в блины можно добавлять мелко нашинкованные или натертые овощи и фрукты, а также пюре из замороженных ягод.

По словам диетолога, фаршировать блины можно нежирным творогом, квашеной капустой, а также диетическими сортами мяса и птицы.

«Большое значение имеет способ приготовления. Блины лучше всего не жарить, а именно выпекать, смазывая сковороду или электроблинницу минимальным количеством масла. Обжаривать начинку также не рекомендуется. Фаршированные блинчики перед подачей можно слегка «подрумянить» в духовке, избегая образования твердой корочки», — отметила Стародубова.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что количество блинов, которое можно съесть на Масленицу, зависит от индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека. Чтобы не навредить фигуре, по ее словам, можно ограничиться двумя-тремя блинами в день.

Ранее сообщалось, что в России подорожал набор продуктов для блинов.

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