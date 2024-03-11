Эксперты назвали заболевания, влияющие на продолжительность и качество сна

Взрослому человеку необходимо восемь часов в сутки, чтобы выспаться и чувствовать себя бодрым. Если человек спит слишком долго — по 12 часов и более, то это может быть связано с восстановлением сил после тяжелой болезни или со слишком большими физическими нагрузками в течение дня, отмечают эксперты. Нарушают сон и влияют на общее состояние человека также сердечно-сосудистые, неврологические и другие заболевания, выяснила Общественная Служба Новостей.

Нарушить сон, в числе прочего, могут такие факторы, как переезд и смена часовых поясов, неправильные образ жизни и питание, сильная усталость и переутомление, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, заболевания неврологического характера, а также тревожные расстройства и депрессия.

Специалисты подчеркивают, что при регулярных проблемах со сном, чувстве усталости при пробуждении, ощущении «разбитости», сонливости следует обратиться к врачу, так как причиной таких состояний может быть серьезный диагноз. Именно от него будет зависеть способ восстановления режима сна.

Если заболеваний не выявлено, то эксперты советуют стараться придерживаться режима, ложиться и пробуждаться в одно и то же время. Важно засыпать до полуночи — лучше всего в районе 22:00. Причем в выходные дни режим сна не должен резко отличаться от будней.

Не рекомендуется спать дольше 8-9 часов, а также неверно засыпать с переполненным желудком или будучи голодным. По мнению экспертов, ужинать следует за 2-3 часа до сна, выбирая продукты богатые магнием и калием, например, мясо курицы или индейки в сочетании с тушеными овощами.

Комнату перед сном нужно хорошо проветривать. При бессоннице вечером рекомендуется гулять до часа. Днем после 15:00 рекомендуется исключить все напитки с содержанием кофеина.

Напомним, сомнологи подчеркивают, что человеку важно спать не менее 7-8 часов в сутки, а идеальное время для засыпания — не позднее 22-23 часов, так как в это время организм начинает активно вырабатывать гормон сна — мелатонин.

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