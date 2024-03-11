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Психолог перечислил предметы, которые помогут справиться с тревожностью

Психолог Кочетков: ручки и сквиши помогут справиться с тревожностью

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Shutterstock

Снизить тревожность людям помогают любые предметы, с которыми они могут взаимодействовать, в том числе приятные на ощупь или вибрирующие. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

«Думаю, что все в школе грызли карандаши или даже ногти, чесали в затылке, теребили элементы одежды, барабанили пальцами по столу, жевали жвачку. Все эти варианты поведения проявляются в ситуации стресса и помогают снизить его уровень», — пояснил психолог.

Эксперт уточнил, что в науке это явление называется «смещенной активностью» (displacement activity). Такие предметы помогают мозгу в стрессовой ситуации переключиться и сделать видимость того, что человек взял сложную ситуацию под контроль. Это позволяет снизить уровень тревоги и стресса.

Кочетков отметил, что самыми лучшими предметами, которые помогают снижать тревожность, являются шариковая ручка, игрушки — сквиши, вибрирующий браслет, браслет из круглых камешков на манер четок, а также крутящиеся спиннеры.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова до этого говорила, что спонтанная доброта, например, помощь случайному прохожему, нуждающемуся в ней, может снизить уровень стресса.

Ранее психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться.

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