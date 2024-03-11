Младенца парализовало во время родов в Новосибирске, возбуждено уголовное дело

В Новосибирске младенца частично парализовало во время родов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России.

«В СМИ сообщается, что в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что имела место врачебная ошибка», — сообщает ведомство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования будут установлены обстоятельства оказания ребенку медицинской помощи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе разбирательства. Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над бабушкой в Перми.