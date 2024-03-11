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Симферополь породнится со столицей Никарагуа

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа подпишут договор как города-побратимы

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Darko Vojinovic/AP

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа готовятся подписать договор о побратимских связях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя республики Крым при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

«Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа», — сказал Мурадов.

Он уточнил, что также Феодосия планирует породниться с белорусским городом Новополоцк. Вице-премьер крымского правительства подчеркнул, что все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве.

Мурадов анонсировал и еще один перспективный проект в плане международных связей. Он подчеркнул, что крымские власти значительно активировали работу на африканском направлении. По его словам, по итогам второго саммита Россия — Африка есть перспектива подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран континента.

В августе 2023 года Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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