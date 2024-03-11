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МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре на Волхонском шоссе

МЧС: пожар в ангаре на Волхонском шоссе локализован на площади 1000 кв. м

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Depositphotos

Пожар в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом локализовали на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека. Они были госпитализированы с ожогами рук.

Вечером 10 марта сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области.

Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

Первый замначальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг заявил, что пожару на Волхонском шоссе в Ленинградской области присвоили второй (повышенный) номер сложности.

Ранее сообщалось, что магаданский дом перенес пять пожаров за год.

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