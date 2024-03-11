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В Думу внесут проект, который отменяет обязательную сдачу ЕГЭ

Дума рассмотрит законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ в России

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу новый законопроект в понедельник. В нем предлагается отменить обязательное сдачу Единого государственного экзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, студентам будет предложено выбирать между сдачей ЕГЭ по желанию или традиционными государственными экзаменами, соответствующими образовательным программам основного и среднего общего образования.

Авторы законопроекта привели данные, указывающие на увеличение расходов на успокоительные препараты и глицин в период проведения ЕГЭ в 2023 году. Они также упомянули увеличение числа несчастных случает среди подростков, сдающих экзамен. По мнению депутатов, принятие закона позволит улучшить отбор кандидатов в учебные заведения и увеличит интерес к профессиональному образованию.

Введение закона также способствует увеличению числа квалифицированных специалистов, говорится в документе.

Законопроект предполагает вступление в силу с 1 января 2028 года.

Ранее было проведено исследование, которое показало, что большинство россиян считают необходимостью отменить ЕГЭ.

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