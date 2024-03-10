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Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти

Подруга Моргуновой рассказала, что диктор скончалась из-за оторвавшегося тромба

Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, заявила, что телеведущая скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался», — сообщила женщина.

До этого советский и российский диктор, актер и радиоведущий Владимир Березин рассказал «Газете.Ru», что незадолго до смерти народная артистка России Светлана Моргунова была в состоянии деменции. По его словам, в последний раз ему удалось пообщаться с Моргуновой месяц назад, дозвониться до нее в день рождения Березин уже не смог.

Диктор и телеведущая ушла из жизни 10 марта в возрасте 84 лет. Помощница Моргуновой заявила, что та «умерла дома» и «не болела». По ее словам, у диктора остановилось сердце.

Моргунова родилась 7 марта 1940 года в Москве. В 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Более того, Моргунова не раз вела выпуски таких популярных программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Ранее молодой певец умер на сцене во время выступления.

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