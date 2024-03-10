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Ребенок пострадал от детонации взрывчатки в ДНР

В селе Луганское ДНР при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок

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РИА Новости

Ребенок был ранен при детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в селе Луганское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — сказано в сообщении.

Информация о его состоянии уточняется.

10 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинской стороны атаковать беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекты в Ленинградской области.

В этот же день сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотника сбросили взрывоопасный предмет на один из районов Донецка. Целью украинских бойцов стал Куйбышевский район Донецка.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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