Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде регионов Украины

На Украине в восьми регионах объявлена воздушная тревога. Это следует из официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сейчас действует воздушная тревога.

Отмечается, что сигналы прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. При этом воздушная тревога также прозвучала в подконтрольных Украине Запорожской и Херсонской областях, а также в районах ДНР.

До этого сообщалось, что в Одесской области после взрывов загорелся промышленный объект. По данным украинских военных, в результате взрывов «на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание», пожар уже ликвидирован.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что под Одессой уничтожен комплекс космической разведки Вооруженных сил Украины.