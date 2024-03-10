«Дом содрогнулся»: очевидица рассказала об обрушении козырька магазина в Казани

Жительница микрорайона Дербышки в Казани Мария Визгалова рассказала «Газете.Ru», что после обрушения козырька магазина «Магнит» покупателей вывели из помещения через запасной выход. По ее словам, в момент обвала жильцы дома, где расположен магазин, слышали громкий хлопок и грохот, от которого здание содрогнулось.

«Момент обвала жильцы дома описывают сначала как громкий хлопок, вероятно, треснула плита, затем грохот обвала. Его слышали даже жильцы квартир, выходящих во двор. По их описаниям, дом содрогнулся, как при землетрясении. Внешних камер наблюдения у магазина «Магнит», находящихся в прилегающем помещении, почему-то нет. Камера тамбура магазина зафиксировала проход пожилой женщины в помещение в момент обвала. На видео, которое показали сотрудники МЧС, видно, как она слегка нагнулась, по-видимому, услышав хлопок, а потом сделала два шага в тамбур — за ее спиной сошла лавина льда и бетона. Сидевшие за кассами продавцы тут же встали и вывели всех покупателей, вызвав МЧС», — сказала она.

Визгалова отметила, что разбор завалов все еще продолжается. Она добавила, что этой зимой козырек магазина ни разу не чистили, а несколько дней назад на него с крыши скидывали снег и лед.

«Первая машина МЧС приехала через 17 мин с момента обвала, отважные спасатели ринулись с лопатами разгребать завалы и вручную отворачивать глыбы. Потом вынесли отбойник, чтобы дробить глыбы. Собаку, обученную искать людей под завалами, доставили через 40 мин после аварии. В одном месте она остановилась, место быстро расчистили, но там никого не было. Разбор завалов продолжается. Причин у обвала, вероятно, несколько: ветхость бетонной плиты и всего дома в целом — хрущевка, которой порядка 55 лет; козырек в эту снежную зиму не чистили ни разу; когда несколько дней назад чистили крышу дома, лед скидывали на козырек; попеременное таяние и подмораживание снега в последнюю неделю расширили микротрещины бетона. По счастливой случайности никто не пострадал», — заключила она.

10 марта ГУ МЧС сообщило, что в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина на площади 75 кв.м. По данным ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи. В результате инцидента никто не пострадал, в ходе разбора завалов люди обнаружены не были.

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