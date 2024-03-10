В Казани обвалилась крыша козырька магазина

В жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. Об этом в Telegram сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи.

«По прибытии подразделений установлено, что произошло обрушение пристроенного козырька к зданию на площади 75 кв.м», – сказано в сообщении.

Как отметили в МЧС, люди в ходе разбора завалов обнаружены не были. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Санкт-Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.