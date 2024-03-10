Аэропорт Пулково ограничил полеты в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Росавиации».

Ограничения были введены в 17:00 по мск.

По данным Telegram-канала 112, на объекте введен план «Ковер».

Днем 10 марта в Санкт-Петербурге начался крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. При пожаре пострадали два человека: по данным МЧС, они оба были госпитализированы.

До этого в Пулково грузовик столкнулся с самолетом.

8 марта поступило сообщение о том, что грузовик, доставляющий на борт питание, повредил крыло самолета, готовящегося вылететь в Новосибирск. Никто из находящихся на борту пассажиров не пострадал. Рейс направили другим бортом.

Ранее неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Пулково.