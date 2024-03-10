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В Ленобласти россиян задержали за организацию нарколаборатории в заброшенном доме

В Ленобласти накрыли нарколабораторию в заброшенном доме

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Shutterstock

Правоохранители Ленобласти нашли крупную нарколабораторию в поселке Глажево. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии специалистов, производством запрещенных веществ в заброшенном доме занимались 37-летний и 40-летний местные жители, последний был ранее судим за хулиганство и нарушение ПДД.

«Во время обыска сотрудники обнаружили шесть контейнеров с 19 килограммами порошка, 90 литров сырья, химические реактивы и лабораторное оборудование», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время правоохранители задержали предполагаемую сообщницу, которая предположительно обеспечивала мужчин сырьем. В ее квартире обнаружили шесть килограмм мефедрона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Если их вину докажут, они могут отправиться в колонию на срок до 15 лет.

Ранее в Петербурге трижды судимый россиянин устроил нарколабораторию в своей квартире.

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