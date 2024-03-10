Вторая сильная вспышка произошла на Солнце за два дня

На Солнце произошла вторая сильная вспышка класса М за двое суток. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«10 марта в 15:13 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R2, что является умеренным показателем.

До этого сообщалось, мощная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована ночью 9 марта. По информации Гелиогеофизической службы института, в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут.

Мониторинг космической погоды показал, что влияние солнечных всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремальное. Ученые пояснили, что солнечные вспышки в зависимости от силы рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее самая мощная за несколько лет вспышка произошла на Солнце.