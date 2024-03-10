Пострадавших при пожаре в ангаре под Петербургом госпитализировали

В результате пожара в ангаре под Санкт-Петербургом пострадали два человека, они были госпитализированы. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МЧС России.

По имеющейся информации, на Волхонском шоссе в Ленинградской области горит ангар. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

6 марта украинский дрон атаковал горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева, который находится в Железногорском районе Курской области. В результате на территории объекта загорелись резервуары с топливом.

Через несколько часов глава региона сообщил о повторной атаке на предприятие. По его словам, второй беспилотник ВСУ также попал в склад с горюче-смазочными материалами.

Позже пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Курской области заявила о ликвидации открытого горения на складе с топливом.

29 февраля на складе в подмосковном Раменском произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.