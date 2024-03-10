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В школе на Ямале детей накормили кашей с личинками

На Ямале проверят школу, в которой детей накормили кашей с личинками

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ЧП Ямал/VK

На Ямале проверят школу-интернат в Тарко-Салинской, в которой детей накормили кашей с личинками. Сообщение об инциденте опубликовано в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что представители власти в комментариях к публикации ответили родителям и школьникам на претензии по данному инциденту.

«Взяли ситуацию на контроль. Районный департамент образования инициирует внеплановую проверку. Любой родитель может посетить обеденный зал школьной столовой для независимой оценки качества питания (по желанию)», — сообщила администрации Пуровского района.

До этого Telegram-канал «Саратов 24» сообщал, что в саратовской школе массово отравились дети. Инцидент произошел в школе №2 города Пугачева. За медицинской помощью обратились более 20 учеников — все из них жалуются на повышенную температуру, диарею и рвоту. По данным канала, всех учащихся образовательного учреждения временно перевели на дистант. У 22 детей взяты анализы на возбудителей инфекции.

Ранее отравление петербургских школьников обернулось штрафом 500 тыс. руб. для директора ресторана.

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