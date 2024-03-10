Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге начался пожар на ангаре на площади 1 тыс. кв. м

МЧС: в Петербурге начался крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе

В Санкт-Петербурге начался крупный пожар в ангаре неподалеку от аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел на Волхонском шоссе. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. Сообщается о двух пострадавших.

По данным Telegram-канала Shot, у ангара обвалилась крыша и часть стены.

До этого в Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар.

Инцидент произошел на Шоссейной улице поселка Бугры. В здании обрушилась крыша, огонь перекинулся на другие объекты на территории, при этом пожарные были вынуждены держаться на расстоянии от сервиса из-за угрозы новых взрывов.

Причиной стал взорвавшийся баллон. В беседе с журналистами владельцы сервиса заявили, что причиной стала загоревшаяся машина.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами