В Санкт-Петербурге начался пожар на ангаре на площади 1 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге начался крупный пожар в ангаре неподалеку от аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел на Волхонском шоссе. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. Сообщается о двух пострадавших.

По данным Telegram-канала Shot, у ангара обвалилась крыша и часть стены.

До этого в Петербурге в здании автосервиса произошел крупный пожар.

Инцидент произошел на Шоссейной улице поселка Бугры. В здании обрушилась крыша, огонь перекинулся на другие объекты на территории, при этом пожарные были вынуждены держаться на расстоянии от сервиса из-за угрозы новых взрывов.

Причиной стал взорвавшийся баллон. В беседе с журналистами владельцы сервиса заявили, что причиной стала загоревшаяся машина.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.