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В США оценили вероятность достижения перемирия между Израилем и ХАМАС 10 марта

CNN: перемирия между ХАМАС и Израилем к началу Рамадана не будет

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Tsafrir Abayov/AP

Заключение перемирия между ХАМАС и Израилем 10 марта маловероятно. Об этом сообщил CNN член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, передает ТАСС.

Заявление представителя ХАМАС ставит крест на надежды достигнуть перемирия между сторонами к началу священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году продлится с 10 марта по 8 апреля.

Отмечается, что на переговорах между сторонами в Египте стало очевидно, что Израиль стремится к временному перемирию для возвращения заложников, в то время как ХАМАС требует прекращения военных действий и радикальных мер для урегулирования гуманитарной обстановки в секторе Газа.

До этого ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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