В Петербурге курение вейпа закончилось пожаром в интернате

Подросток из Петербурга пострадал из-за неисправного вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в интернате на Малоохтинском проспекте. После возгорания устройства огонь перекинулся на матрас, затем пожар распространился на другие вещи.

На место инцидента оперативно прибыли 15 пожарных. Они эвакуировали 16 детей из здания и ликвидировали возгорание.

Как сообщает МЧС в официальном Telegram-канале, в результате пострадал 15-летний подросток, которого направили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Представители МЧС напомнили о том, что электронные устройства такого типа опасны. По статистике ведомства, из-за них происходит каждый десятый пожар.

Ранее в Петербурге подросток попал в реанимацию из-за электронной сигареты.