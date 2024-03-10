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В Петербурге курение вейпа закончилось пожаром в интернате

В Петербурге интернат загорелся из-за неисправного вейпа

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Подросток из Петербурга пострадал из-за неисправного вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в интернате на Малоохтинском проспекте. После возгорания устройства огонь перекинулся на матрас, затем пожар распространился на другие вещи.

На место инцидента оперативно прибыли 15 пожарных. Они эвакуировали 16 детей из здания и ликвидировали возгорание.

Как сообщает МЧС в официальном Telegram-канале, в результате пострадал 15-летний подросток, которого направили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Представители МЧС напомнили о том, что электронные устройства такого типа опасны. По статистике ведомства, из-за них происходит каждый десятый пожар.

Ранее в Петербурге подросток попал в реанимацию из-за электронной сигареты.

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