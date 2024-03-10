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В Грозном прошло массовое шествие по случаю выборов президента РФ

В Грозном 150 тысяч человек поучаствовали в шествии по случаю выборов главы РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В городе Грозный прошло шествие по случаю выборов президента России, в котором приняли участие свыше 150 тысяч человек. Инициатором акции выступила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижа Кадырова, передает ТАСС.

Отмечается, что участники шествия жители прошлись от площади «Минутка» до центральной площади столицы Чечни. Из-за большого количества участников несколько улиц в Грозном были перекрыты. В завершении шествия состоялся концерт на котором также выступили представители общественности, духовенства и власти.

До этого в Кремле сообщили, что пока рано говорить о том, планирует ли президент России Владимир Путин поездку в новые регионы до президентских выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно бывал в новых регионах РФ и «будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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