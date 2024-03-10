Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел в 2:30 ночи по местному времени 9 марта. На место происшествия прибыли полицейские, водителя задержали и доставили в больницу. О его мотивах не сообщается.

Букингемский дворец — официальная лондонская резиденция британской королевской семьи.

До этого неизвестный приковал себя к воротам Букингемского дворца.

В публикации отмечается, что мужчина в белой футболке и черных брюках приковал себя наручниками к воротам дворца, где собрались сотни туристов.

Издание подчеркивает, что полицейские быстро прибыли на место инцидента, очистили близлежащую территорию и пытались успокоить мужчину, который угрожал причинить себе вред.

Отмечается, что на место также прибыли медики.

Ранее двоюродные братья Елизаветы II устроили вечеринку в саду Букингемского дворца.