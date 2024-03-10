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На Западе обеспокоились активностью России в Арктике

Генерал Фроули: активные действия России в Арктике беспокоят западные страны

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Пресс-служба «Роснефти»

Действия России в Арктике вызывают тревогу у западных стран. Об этом сообщает издание Le Devoir, ссылаясь на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули на конференции по обороне в Оттаве.

«Если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших оппонентов добраться до нас», — сказал военный.

Фроули отметил, что у России есть сорок атомных ледоколов, а в течение ближайших десяти лет могут появиться еще десять. При этом Соединенные Штаты и Канада вместе располагают лишь пятью ледоколами и намерены построить еще столько же коллективно, сказал замком.

Генерал также пожаловался, что из-за огромного потенциала российского оружия на фоне напряженных отношений с Москвой, он не может спать по ночам.

В начале марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Николай Корчунов заявил, что США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

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