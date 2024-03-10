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На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили второй котел

В Туве после аварии на Шагонарской ТЭЦ ввели в эксплуатацию второй котел

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Телеграм-канал «Владислав Ховалыг»

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил в Telegram-канале, что на Шагонарской ТЭЦ ввели в эксплуатацию второй котел.

«На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжаются врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ)», — сказано в сообщении Ховалыга.

По словам главы республики, прошлой ночью были запущены еще две МКУ, и теперь в постоянной работе находится семь котельных установок. Ховалыг отметил, что температура теплоносителя в сетях постоянно растет, и уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению.

8 марта в Шагонаре в Туве запустили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления.

В службах жилищно-коммунального хозяйства сообщали, что в город планируют поставить 17 модульных котельных.

7 марта в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в Туву после аварии на ТЭЦ доставят 17 модульных котельных.

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