Большинство россиян считают, что ЕГЭ необходимо отменить

Около 63% жителей России не одобряют единый госэкзамен (ЕГЭ) и считают, что его необходимо отменить. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, сообщает ТАСС.

«63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных», — говорится в исследовании.

Самое большое количество респондентов, выступивших против ЕГЭ, оказалось среди граждан старше 45 лет — 73%. Положительно о ЕГЭ чаще высказывались люди моложе 34 лет (23%). Среди родителей старшеклассников 78% хотят отмены ЕГЭ.

Опрос проводился в период с 27 февраля по 6 марта во всех федеральных округах России. В нем приняло участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Отмечается, что за последний год число противников единого госэкзамена снизилось на 3%. По итогам аналогичного опроса, проведенного в 2023 году, их было 66%.

В феврале президент РФ Владимир Путин предложил дать возможность пересдачи ЕГЭ.

Ранее стало известно, что в России могут изменить ЕГЭ по математике и физике.