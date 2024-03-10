В Днепропетровской области в результате взрывов возник пожар на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили», — говорится в публикации.

В ночь на воскресенье в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

Кроме этого, украинское издание «Общественное» сообщало, что на фоне тревоги в Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

8 марта Лысак сообщал, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры.

Также 8 марта Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотников.

Ранее украинские солдаты признали, что Украина не выживет без Запада.