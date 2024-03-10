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Россияне развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки

В Екатеринбурге жители многоэтажки пожарили шашлык на балконе и попали на видео

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Академическом районе Екатеринбурга жители многоэтажки решили пожарить шашлыки, не уезжая из дома и напугали соседей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в многоэтажке в Академическом районе города и попал на видео, на кадрах ролика, который сняли местные жители, компания молодых людей жарит шашлыки на балконе, отчетливо виден открытый огонь и мангал.

Встревоженные соседи вызывали спасателей, прибывшим пожарным пришлось врываться в квартиру и тушить огонь.

Ранее годовалый ребенок едва не задохнулся из-за вспыхнувшего фена для волос.

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