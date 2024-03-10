США приступили к обустройству морского коридора в Газу

Соединенные Штаты отправили первый корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования, корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис 9 марта и направился в Восточное Средиземноморье. Судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов.

По данным Пентагона, для обустройства морского коридора потребуется более тысячи военных, а вся операция продлится до 60 дней.

7 марта сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе обращения к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, для доставки дополнительных гуманитарных грузов. В командовании отметили, что первый корабль отбыл «менее чем через 36 часов» после соответствующего объявления Байдена.

Американский лидер отметил, что американских военных в анклаве не будет. Представитель Пентагона пояснил, что проект предполагает создание плавучего пирса, куда будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, не ступая на берег.

Ранее стали известны итоги переговоров по прекращению огня в секторе Газа.