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Пьяный россиянин, избивший ребенка в лифте, стал фигурантом уголовного дела

СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка соседом в Петербурге

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Невском районе Петербурга в отношении пьяного мужчины, ударившего мальчика в лифте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Нетрезвый россиянин ударил мальчика в лифте многоэтажки в Петербурге, ребенка госпитализировали, у него диагностирована черепно-мозговая травма, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Напавшего на ребенка мужчину удалось задержать, им оказался пьяный сосед. По факту нанесения травм несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователи регионального СК.

Ранее в Балабаново мужчина затащил двух девочек в подъезд и избил.

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