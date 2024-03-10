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Пьяный россиянин облил горючей жидкостью голову возлюбленной и поджег

В Бурятии пьяный мужчина пытался сжечь возлюбленную

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Shutterstock

В Еравнинском районе Бурятии местный житель вылил на голову возлюбленной бутылку с горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Житель села Сосново-Озерское распивал спиртные напитки вместе со своей возлюбленной, в какой-то момент между собутыльниками произошла ссора. Мужчина взял со стола бутылку с горючей жидкостью вылил содержимое на голову сожительницы и поджег.

Пострадавшая получила ожоги головы, шеи, груди и верхних конечностей. Женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая врачебная помощь. Возбуждено уголовное дело, о покушении, мужчина заключен под стражу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин поджег приятеля, приревновав его к жене.

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