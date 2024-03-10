Россиянин угрожал ветерану СВО и стал фигурантом уголовного дела

В Уссурийске конфликт автомобилистов на парковке закончился угрозами в адрес участника СВО и уголовным делом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошел 8 марта на парковке возле центрального рынка в Уссурийске. По данным местных СМИ, 30-летний водитель Toyota Prius припарковал машину на месте для инвалидов и устроил ссору с местными жителями, в числе которых оказался и ветеран СВО.
Разъяренный автомобилист угрожал ветерану боевых действий, в отношении жителя Уссурийска возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине.