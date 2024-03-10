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Россиянин угрожал ветерану СВО и стал фигурантом уголовного дела

На жителя Приморья возбудили дело за угрозы участнику СВО

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Уссурийске конфликт автомобилистов на парковке закончился угрозами в адрес участника СВО и уголовным делом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 8 марта на парковке возле центрального рынка в Уссурийске. По данным местных СМИ, 30-летний водитель Toyota Prius припарковал машину на месте для инвалидов и устроил ссору с местными жителями, в числе которых оказался и ветеран СВО.

Разъяренный автомобилист угрожал ветерану боевых действий, в отношении жителя Уссурийска возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине.

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