Россиянин угрожал ветерану СВО и стал фигурантом уголовного дела

В Уссурийске конфликт автомобилистов на парковке закончился угрозами в адрес участника СВО и уголовным делом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 8 марта на парковке возле центрального рынка в Уссурийске. По данным местных СМИ, 30-летний водитель Toyota Prius припарковал машину на месте для инвалидов и устроил ссору с местными жителями, в числе которых оказался и ветеран СВО.

Разъяренный автомобилист угрожал ветерану боевых действий, в отношении жителя Уссурийска возбуждено два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине.