В одной из областей Украины прозвучали взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram, ссылаясь на корреспондентов.

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 04:54 (мск).

До этого телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Одесской области на Украине.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.