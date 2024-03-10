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Синоптики назвали сроки исчезновения сугробов в Москве

Позднякова: в Москве снежный покров будет таять интенсивнее после середины марта

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Снежный покров в Москве будет таять быстрее после середины марта, сейчас он составляет половину метра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что снег в столице уже лишился «товарного» вида, однако его еще очень много. По данным Поздняковой, на климатической станции ВДНХ 9 марта была зафиксирована высота покрова в 50 см.

Метеоролог заявила, что в ближайшие дни в Москве не будет ни порывистого ветра, ни дождя.

«Для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше +1°C.

«Это возможно только после 15 марта», — добавила Позднякова.

По словам синоптика, в конце марта высота снежного покрова приблизится к своей климатической норме — 16-23 см.

До этого метеорологи Яндекс Погоды сообщили, что этой весной в регионах РФ будет без температурных и дождливых рекордов. Сезонный прогноз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в российских городах увеличивается доля теплых дней.

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