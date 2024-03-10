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Очевидцы сообщили о крупном пожаре на газопроводе в ХМАО

SHOT: крупный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лыхма в ХМАО

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале, к месту пожара выдвинулись сотрудники МЧС, а также машины скорой помощи.

До этого в Пермском крае в результате пожара в поселке Куеда пострадали восемь человек. В числе пострадавших оказались двое детей, отметили в МЧС.

Информация о пожаре в Прикамье поступила 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). В результате произошедшего началось факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм. Позже огонь перешел на частные жилые дома.

После ликвидации пожара возбудили уголовное дело. На месте работала следственно-оперативная группа совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее на главной линии газопровода в Иране произошел пожар.

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