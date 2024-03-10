Детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию 10 марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает RT.

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков», — говорится в сообщении.

В 2023 году Львова-Белова сообщала о планах вернуть из Сирии на родину 200 российских детей.

Она отмечала, что в решении этой проблемы есть сложности, «которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает мое передвижение». Однако решение этого вопроса позже было найдено.

Позже Львова-Белова рассказала, что Россия с помощью Катара передала Украине 11 детей, которые воссоединились со своими семьями в катарском посольстве в Москве.

Ранее Львова-Белова заявила о преследовании Украиной семьей, взявших под опеку детей из Донбасса.