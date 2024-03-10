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График движения поездов на БКЛ восстановили после увеличения интервала

График движения поездов на БКЛ в Москве восстановили после увеличения интервала

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Движение поездов на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на путях.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет пополнился более чем на триллион рублей после начала строительства Большой кольцевой линии.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил о том, что многие востребованные станции московского метрополитена существенно разгрузились после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее Москву назвали одним из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава.

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