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Петербурженку выкинули из окна в Международный женский день

«Фонтанка»: в Петербурге женщину выкинули из окна на 8 Марта

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Depositphotos

В Петербурге 32-летнюю женщину выкинули из окна в Международный женский день. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 8 марта во 2-м Рабфаковском переулке. На место вызвали скорую помощь и полицию, которые нашли под окнами одного из домов нетрезвую женщину со сломанной ногой. Россиянка рассказала, что знакомый вытолкнул ее с подоконника третьего этажа.

После этого жителя квартиры, из окна которой вытолкнули женщину, и еще одну россиянку доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина находится под подпиской о невыезде по обвинению в краже велосипеда.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее подмосковный таксист открыл стрельбу из автомобиля 8 марта.

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