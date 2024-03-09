Петербурженку выкинули из окна в Международный женский день

В Петербурге 32-летнюю женщину выкинули из окна в Международный женский день. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 8 марта во 2-м Рабфаковском переулке. На место вызвали скорую помощь и полицию, которые нашли под окнами одного из домов нетрезвую женщину со сломанной ногой. Россиянка рассказала, что знакомый вытолкнул ее с подоконника третьего этажа.

После этого жителя квартиры, из окна которой вытолкнули женщину, и еще одну россиянку доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина находится под подпиской о невыезде по обвинению в краже велосипеда.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее подмосковный таксист открыл стрельбу из автомобиля 8 марта.