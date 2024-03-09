Подмосковный таксист открыл стрельбу из автомобиля 8 марта

В Подмосковье водитель такси открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 8 марта на проспекте Комсомольский в Люберцах. Проживающие там люди услышали звуки стрельбы и обратились в правоохранительные органы.

«Звуки стрельбы исходили из желтого такси», — рассказал источник, передает издание.

Сообщается, что на место стрельбы прибыли полицейские. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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