Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Затопило 14 этажей»: соседи рассказали о женщине, которая пырнула зятя и вырвала трубу

Жительница Екатеринбурга ранила ножом мужчину, бросившего ее дочь на 8 Марта

close
100%
«BAZA»' class="item-image" >
Телеграм-канал «BAZA»

Жительница Екатеринбурга ранила ножом мужчину, который расстался с ее дочерью, и вырвала трубу холодного водоснабжения в подъезде. Об этом «Газете.Ru» рассказал сосед пострадавшего Олег. Он отметил, что женщина была сильно пьяна и угрожала другим жителям дома.

«Сосед сожительствовал с одной шибанутой гражданкой. После очередного конфликта выставил ее. Мамашка собрала группу поддержки, пришла к парню, вломилась в квартиру — толпа избила гостей, а мамашка парня ножом пырнула. После чего вырвала трубу холодного водоснабжения в подъезде. Хотела у соседей вырвать, но ей не дали. После этого угрожала расправой соседке напротив, разгромила ей прихожую. Сейчас в отделении — делает вид, что ничего не помнит. Мама неадекватная была, пьяная в хлам. Одному гостю голову нормально так расколотили, видел на площадке в крови его», — рассказал он.

По словам Олега, сосед, которого пырнули ножом, постоянно ругался со своей сожительницей и хотел с ней расстаться, но «она не уходила». Олег также уточнил, что из-за вырванной трубы затопило 14 этажей, а в его квартире вода текла из розеток.

«Соседа вчера скорая осмотрела, после чего всех в отделение забрали. Пока не знаю где он, соседи показания дают. Девушка [сожительница соседа] сидела на лестнице, хихикала. Он ругался с ней постоянно, но он нормальный, не алкаш. Просто не повезло познакомиться с дурной женщиной. Много раз с ней расстаться пытался, она не уходила. Урон пока оценивается, надо чтобы высохло все. Воду перекрыли не быстро, затопило все с 24 до 10-го этажа. Подъезд точно в хлам весь, по квартирам пока не понятно, у меня из розеток текло. Мне еще повезло, я на другой стороне. Кто под ними — там все аж с балкона текло», — добавил Олег.

Как сообщал Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ЖК «Хрустальные ключи» в Екатеринбурге. По данным канала, разгневанная женщина ранила жителя дома ножом и вырвала трубу, решив отомстить за то, что мужчина бросил ее дочь в Международный женский день.

Ранее соседка рассказала о семье из Казани, где отец выкинул дочь из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами