«Затопило 14 этажей»: соседи рассказали о женщине, которая пырнула зятя и вырвала трубу

Жительница Екатеринбурга ранила ножом мужчину, который расстался с ее дочерью, и вырвала трубу холодного водоснабжения в подъезде. Об этом «Газете.Ru» рассказал сосед пострадавшего Олег. Он отметил, что женщина была сильно пьяна и угрожала другим жителям дома.

«Сосед сожительствовал с одной шибанутой гражданкой. После очередного конфликта выставил ее. Мамашка собрала группу поддержки, пришла к парню, вломилась в квартиру — толпа избила гостей, а мамашка парня ножом пырнула. После чего вырвала трубу холодного водоснабжения в подъезде. Хотела у соседей вырвать, но ей не дали. После этого угрожала расправой соседке напротив, разгромила ей прихожую. Сейчас в отделении — делает вид, что ничего не помнит. Мама неадекватная была, пьяная в хлам. Одному гостю голову нормально так расколотили, видел на площадке в крови его», — рассказал он.

По словам Олега, сосед, которого пырнули ножом, постоянно ругался со своей сожительницей и хотел с ней расстаться, но «она не уходила». Олег также уточнил, что из-за вырванной трубы затопило 14 этажей, а в его квартире вода текла из розеток.

«Соседа вчера скорая осмотрела, после чего всех в отделение забрали. Пока не знаю где он, соседи показания дают. Девушка [сожительница соседа] сидела на лестнице, хихикала. Он ругался с ней постоянно, но он нормальный, не алкаш. Просто не повезло познакомиться с дурной женщиной. Много раз с ней расстаться пытался, она не уходила. Урон пока оценивается, надо чтобы высохло все. Воду перекрыли не быстро, затопило все с 24 до 10-го этажа. Подъезд точно в хлам весь, по квартирам пока не понятно, у меня из розеток текло. Мне еще повезло, я на другой стороне. Кто под ними — там все аж с балкона текло», — добавил Олег.

Как сообщал Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ЖК «Хрустальные ключи» в Екатеринбурге. По данным канала, разгневанная женщина ранила жителя дома ножом и вырвала трубу, решив отомстить за то, что мужчина бросил ее дочь в Международный женский день.

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