В Европе произошла вспышка венерических заболеваний

В Европе зафиксирован рост случаев заболеваний инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Это следует из отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», – говорится в документе.

Медики отмечают, что в 2022 году число подтвержденных случаев заболеваний ИППП в Европе резко выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи увеличилось на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%.

В центре также указали на значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Данные тренды, по мнению исследователей, указывают на необходимость срочных действий, направленных на пресечение распространения венерических заболеваний на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.

В начале марта сообщалось, что в Финляндии зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний. Согласно исследованиям венерологической клиники HUS, в стране резко возросла заболеваемость гонореей.

В конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), отмечался в 27 странах Европейского союза.

Ранее в Тюменской области у 19 несовершеннолетних выявили опасные венерические инфекции.