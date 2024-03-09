Приехавшую из Якутии студентку изнасиловали в Петербурге

В Петербурге изнасиловали 18-летнюю студентку, приехавшую из Якутии. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По информации телеканала, девушка из Якутии обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. По ее словам, это произошло в квартире дома на Заречной улице в Парголово.

Сообщается, что по подозрению в совершении преступления в отношении россиянки сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека. Отмечается, что ранее он был судим за грабеж. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее курганец изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию.