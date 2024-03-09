Политолог опубликовал рейтинг кандидатов в президенты РФ по итогам дебатов

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место в рейтинге по итогам дебатов, сообщил в своем Telegram-канале политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Как сообщается в Telegram-канале, вторым стал кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, а третьим – Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Среди доверенных лиц кандидатов, участвовавших в дебатах, одинаковое количество баллов (по 63) набрали доверенные лица Даванкова и Слуцкого, а доверенные лица Харитонова набрали 60 баллов.

В общем рейтинге (результаты кандидатов и результаты доверенных лиц), по данным Telegram-канала, первое место заняла партия КПРФ (93 балла), второе – ЛДПР (91 балл), а третье – «Новые люди (90 баллов).

«Расположение кандидатов в рейтинге выглядит логичным. И пускай Харитонов не всегда умел в конструктивную дискуссию с оппонентами, он исправнее всех ходил на дебаты и пытался обратить на себя внимание зрителей», — отметил Асафов.

Как добавил политолог Асафов, «все три кандидата не хватали звезд с неба и победил тот, кто чаще посещал дебаты».

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.