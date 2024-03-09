Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина напал на девушку в баре Челябинска и сломал ей нос

«74.ru»: в Челябинске посетитель бара сломал девушке нос

close
100%
Shutterstock

В Челябинске мужчина ударил по лицу промоутера бара, после того как ему отказали во входе. Об этом сообщает «74.ru».

В ночь на 9 марта в челябинском баре Bla Bla Bar агрессивный мужчина напал на девушку-промоутера и ударил ее по лицу. Охрана заведения отказалась пустить посетителя в бар, тот в ответ сломал промоутеру нос.

«Он меня взял и ударил в нос со всей силы. Я растерялась, была вся в крови. Меня отвезли в травмпункт. Оказалось, что у меня перелом носа со смещением», — рассказала пострадавшая.

После инцидента злоумышленник скрылся, руководство бара обратилось с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего и личность хулигана устанавливаются.

Ранее агрессивный россиянин напал на фельдшера скорой помощи, девушку госпитализировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами