Мужчина напал на девушку в баре Челябинска и сломал ей нос

В Челябинске мужчина ударил по лицу промоутера бара, после того как ему отказали во входе. Об этом сообщает «74.ru».

В ночь на 9 марта в челябинском баре Bla Bla Bar агрессивный мужчина напал на девушку-промоутера и ударил ее по лицу. Охрана заведения отказалась пустить посетителя в бар, тот в ответ сломал промоутеру нос.

«Он меня взял и ударил в нос со всей силы. Я растерялась, была вся в крови. Меня отвезли в травмпункт. Оказалось, что у меня перелом носа со смещением», — рассказала пострадавшая.

После инцидента злоумышленник скрылся, руководство бара обратилось с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего и личность хулигана устанавливаются.

Ранее агрессивный россиянин напал на фельдшера скорой помощи, девушку госпитализировали.