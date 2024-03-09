Россиянка из ревности сломала водонапорную трубу и пырнула возлюбленного ножом на 8 Марта

В Екатеринбурге женщина из ревности сломала водонапорную трубу и ранила возлюбленного ножом на 8 Марта. Об этом сообщает Ura.ru.

Агентство со ссылкой на Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что все произошло 8 марта в ЖК «Хрустальные ключи». К жителю одного из домов приехала женщина, которая приревновала мужчину и сломала водонапорную трубу. Кроме того, она нанесла возлюбленному ножевое ранение.

После произошедшего полицейские задержали двух женщин 1989 и 1972 года рождения, сообщили в УМВД, передает агентство. На них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают прочие детали и обстоятельства инцидента.

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